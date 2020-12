장성군의회, 지방자치역량 연구용역 최종 보고회 개최

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군의회가 18일 군의회 상임위원회 회의실에서 ‘지방자치역량 강화 방안 연구용역’ 최종결과 보고회를 개최했다.

이날 보고회는 장성군의회 정책개발연구회가 지방자치분권 역량 강화를 위해 추진한 첫 학술연구용역으로, 군의 주민자치와 사회적기업 및 마을 기업이 나아가야 할 방향에 대해 보고했다.

발표 후에는 연구진과 회원 간의 토론을 통해 이러한 연구 결과물이 군 정책에 어떻게 반영돼야 할 것인지에 대해 논의했다.

정책개발연구회(이태신 위원장)는 장성군의원으로 구성된 연구단체다.

지난해 ‘장성군의회 의원 연구활동 지원 조례’가 제정된 후 지난 2월 처음으로 구성됐으며 연구회는 첫 학술연구용역 주제로 ‘지방자치분권 역량강화 방안’을 선정해 연구를 추진해왔다.

김재민 전 경성대 교수, 윤승중 전 전남도 자치행정국장, 배수현 전 이북오도위원회 연구위원이 6개월에 걸쳐 전국적인 현장조사 및 연구에 힘써왔으며 지난달 중간 보고회를 거쳐 이날 최종결과 보고회를 진행했다.

이태신 위원장은 “처음으로 장성군의원을 주축으로 시행한 연구모임 결과물인 만큼 결과물에 대한 군의 정책반영이 적극 필요하다”며 “첫 연구용역인만큼 군과 군민에게 반영 수 있도록 의원들과 함께 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr