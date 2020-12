경기주택도시公, 남양주·광주·하남서 경기행복주택 2709가구 공급

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 남양주 다산지금A5, 경기 광주역, 하남덕풍 경기행복주택 등 3개 단지에서 입주자 2709가구를 모집한다.

행복주택은 청년, 대학생 등 젊은 계층과 고령자, 주거급여수급자 등 주거취약계층의 주거안정을 위해 주변 시세의 60~80%에 공급하는 공공 임대주택이다. 경기행복주택은 GH에서 공급하는 경기도에 특화된 행복주택이다.

이번에 모집하는 경기행복주택 3개 단지는 모두 택지개발지구(다산지금A5, 하남덕풍) 또는 도시개발지구(경기광주역) 단지로 인근에 지하철역이 있어 뛰어난 주거여건을 갖추고 있다.

다산지금A5 경기행복주택은 인근에 경의중앙선 도농역, 8호선 다산역(예정)이 있다. 광주역 경기행복주택은 경강선 경기광주역, 하남덕풍 경기행복주택은 5호선 하남풍산역, 하남시청역(예정)이 있다.

다산지금A5 경기행복주택은 총 2078가구로 신혼부부 1435가구, 고령자 209가구, 청년 250가구, 주거급여수급자 184가구 등이다.

경기광주역 경기행복주택은 총 500가구 중 신혼부부 400가구, 고령자 40가구, 주거급여 수급자 60가구 등이다.

하남덕풍 경기행복주택은 총 131가구 중 신혼부부 85가구, 고령자 13가구, 청년 10가구, 주거급여 수급자 13가구, 대학생 10가구 등이다.

신혼부부의 경우 일반공급과 함께 해당 시에 거주하면서 자녀 출산 2년 이내인 신혼부부를 1순위로 해 우선 공급 한다.

특히 다산지금A5 경기행복주택은 벤처기업 근로자 지원 및 창업인 지원 공급모델 시범사업으로 청년계층 중 벤처기업 핵심인재(17가구), 창업인(21가구)을 대상으로 우선공급 물량을 배정해 공급한다.

이번에 공급하는 단지는 생활체육시설, 게스트하우스 등 단지별로 입주자의 생활편의를 제고할 수 있는 설계 및 시설을 도입해 입주자의 주거만족도를 높이는 데 많은 노력을 기울였다.

청약 신청은 이달 21일부터 24일까지 인터넷(GH 임대주택 청약센터, apply.gh.or.kr)을 통해 하면 된다.

계약은 입주자격 심사를 거쳐 내년 4월20일부터 23일까지 전자계약으로 진행한다.

입주는 다산지금A5는 22년 4월부터, 경기광주역은 21년 11월부터, 하남덕풍은 22년 2월부터 진행된다.

자세한 사항은 GH임대주택 청약센터(apply.gh.or.kr)에 게시된 입주자모집공고를 참고하거나 행복주택홍보관(031-216-7840)으로 문의하면 된다.

