팜스코는 계열회사 'PT. FARMSCO FEED INDONESIA'에 대해 219억원 규모의 채무보증을 결정했다고 18일 공시했다.

채무보증금액은 지난해 연결 기준 자기자본 대비 7.3%다. 채무보증기간은 2022년 12월30일까지다.

