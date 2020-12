[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주항 신항 앞 해상에서 사람이 빠졌으나 제주해경 경찰관들에 의해 무사히 구조됐다.

제주해양경찰서에 따르면 18일 오전 9시 33분경 제주항 신항 서방파제 약 700m 해상에 사람이 빠졌다는 신고를 접수하고 9시 40분경 현장에 도착 익수자 A씨를 확인 후, 출동한 해양 경찰관이 레스큐튜브를 지참하고 입수해 9시 50분경 대기 중인 제주해경 연안구조정으로 안전하게 구조했다고 밝혔다.

한편 구조된 익수자 A씨는 얼굴과 손목 등에 찰과상을 입고 저체온증을 보여 10시 10분경 제주항에 대기 중인 119구급차량에 인계됐다.

