부경대, 2020 수산업전문가과정 비대면 수료식

17일 9기 수료 … 9년간 수산전문인력 260여명 배출



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교(총장 장영수)는 지난 17일 오후 ‘2020 수산업전문가과정 수료식’을 비대면으로 개최했다.

수산업전문가과정은 부산 수산업의 경쟁력 확보를 위해 지역 수산가공업 경영자와 종사자를 대상으로 선진 수산기술과 동향을 전수하는 프로그램이다.

부경대 수산가공연구센터(센터장 전병수)가 해양수산부와 부산시의 위탁을 받아 지난 2012년 개설한 이후 올해까지 260여명의 전문인력을 배출했다.

수료식에서는 9기 참가자 29명이 수료증을 받았고, ㈜해선유통 정해광 대표가 해양수산부장관 표창, 대경에프앤비㈜ 강창수 회장이 부산시장 표창, 정일글로벌㈜ 최재영 전무이사가 부경대 총장 표창, 모아수산㈜ 강구창 대표 외 7명은 센터장 표창을 수상했다.

올해는 수산업 종사자들이 코로나19로 급격하게 변화하는 수산업에 대응할 수 있도록 수산가공과 유통에 적용 가능한 수산 ICT 융합 과정을 비롯해 수산가공 심화 과정, 마케팅, 수산물 포장 기술 등 최신 기술 동향 등 교육과정을 편성해 이론과 현장교육 등 100시간의 교육을 진행했다.

전병수 수산가공연구센터장은 “수산업전문가과정을 내실있게 운영해 수산가공업 발전의 선도적 역할을 담당할 수산업전문가를 양성할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

부경대는 수료생 만족도 조사와 강의평가를 진행해 2021년 교육 프로그램에 반영할 계획이다. 내년 수산업전문가과정 참가 신청 문의는 부경대 수산가공연구센터로 하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr