진주시수출기업협의회, ‘착한 선결제 캠페인’ 동참

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시수출기업협의회는 18일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 타격 입은 소상공인 지원을 위해 10일부터 31일까지 시에서 추진하는 소비 촉진 운동 ‘착한 선결제 캠페인’에 동참했다.

협의회는 연말 모임 취소로 매출이 줄어 어려움 겪고 있는 지역 내 단골 식당을 방문해 일정 금액 선결제하고 재방문을 약속했다.

송균호 회장은 “코로나19 사태로 힘든 시간을 보내고 있는 지역 소상공인에게 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 회원들과 함께 캠페인에 동참하게 됐다”라며 “앞으로도 지역사회에 도움 되는 일에 적극적으로 나서겠다”고 말했다.

진주시수출기업협의회는 2008년 설립돼 현재 수출기업 대표 32명이 회원으로 등록돼 있으며, 매년 수출개척단 파견을 통한 수출 판로 개척사업을 하며, 불우이웃돕기 성금 기탁 등 사회공헌활동 한다.

