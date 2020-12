[아시아경제 박종일 기자]◆이해섭씨(서울 송파구 이용주 도로과장·이승주 에스피아이디 대표 부친상)=16일 오후 11시35분. 삼성서울병원 장례식장 지하 1층 2호. 발인 19일 오전 6시. 장지 전남 담양군 선영. (계좌 우리은행 827-048971-02-001 예금주 이용주)

박종일 기자 dream@asiae.co.kr