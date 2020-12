[아시아경제 이민지 기자] 에스티큐브 에스티큐브 052020 | 코스닥 증권정보 현재가 8,730 전일대비 90 등락률 +1.04% 거래량 250,546 전일가 8,640 2020.12.18 14:17 장중(20분지연) 관련기사 에스티큐브, 췌장암 치료 면역항암제 연구 결과 세계적 학술지 등재에스티큐브, 외국인 787주 순매도… 주가 -0.12%[클릭 e종목]"에스티뷰큐브, 새로운 면역관문억제제…큰 기대 받을 수 있을 것" close 는 운영자금 조달을 위해 99억9999만원 규모로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다. 제3자배정 대상자는 뉴그린과 김형순씨다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr