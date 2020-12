한국부동산개발협회-한국부동산금융투자포럼, 시장 활성화 MOU

[아시아경제 김유리 기자] 한국부동산개발협회는 18일 한국부동산금융투자포럼과 서울 강남구 논현동 한국토지주택공사(LH) 서울지역본부에서 상호협력에 관한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

이번 양해각서에는 부동산개발 및 부동산간접투자 시장의 활성화를 위한 공동조사와 교류협력, 정책제안, 세미나 공동개최 및 홍보 등 양 기관의 협력과 발전을 위한 포괄적 상호협력 체계를 구축하는 내용을 담고 있다.

김승배 한국부동산개발협회 회장은 "부동산개발 시장과 부동산간접투자 시장은 매년 지속적으로 성장하고 있는 부동산산업을 대표하는 분야"라며 "네트워크 및 전문성을 갖춘 양 기관의 협력을 바탕으로 부동산산업의 건전한 발전과 육성을 꾀할 것"이라고 말했다.

한국부동산개발협회는 '부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률' 제29조에 근거해 설립된 법정단체다. 법정(위탁)업무, 부동산개발 전문인력 양성 및 통합관리사업, 정책건의, 최고위과정 개설·운영, 인큐베이팅센터·민간공공개발협력센터 설립·운영, 각종 학술 세미나 등 다양한 사업을 진행하고 있다.

