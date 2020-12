[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 남해고속도로 2지선 장유휴게소는 겨울철 화재예방 안전을 위해 전문기관에 의뢰, 소방시설 작동기능검사를 모두 마무리했다고 18일 밝혔다.

소방시설 전문업체는 이날 장유휴게소의 모든 시설에 설치된 화재경보기와 소화기 등에 대한 소방시설의 정상작동 여부를 점검했다.

휴게소 관계자는 "수많은 고객들이 이용하는 다중시설의 특성을 충분히 고려, 언제 어떤 비상상황이 발생하더라도 직원들이 충분히 대응할 수 있도록 안전교육을 지속적으로 실시하고 있다"며 "앞으로도 겨울철 화재위험에 대비한 안전점검을 더욱 강화하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr