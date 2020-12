인천시, 요양원 등 627곳 전수검사…'가족단위 검사받기' 캠페인

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 지역내 전체 요양원과 주간보호센터 종사자와 이용자를 대상으로 오는 26일까지 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전수검사를 한다.

지난 10월에 이어 두번째로 실시하는 전수검사는 코로나19의 산발적 집단감염이 발생하고 있는 상황에서 무증상 감염(조용한 전파)으로 인한 고위험시설, 감염 취약집단을 보호하기 위한 선제적 조치다.

앞서 전수검사에서는 노인요양시설, 요양병원, 정신병원 등의 종사자와 노인주간보호시설의 이용자·종사자 2만 3315명을 검사한 결과 전원 음성으로 나왔다.

이번 검사대상은 노인요양원 421곳의 종사자 8900여명과 주간보호센터 206곳의 종사자 1800여명, 이용자 3800여명이다. 요양원 입소자의 경우 외출 등 외부 이동이 없는 만큼 검사대상에서 제외된다.

노인요양원 종사자는 각 군·구 보건소 선별진료소를 방문해 검체 채취 및 검사를 진행하게 되며, 주간보호센터는 별도 구성된 간호인력이 현장을 방문해 검사를 한다.

이와 함께 시는 최근 가족 단위의 소규모 집단감염이 늘어남에 따라 '가족 단위 검사받기' 캠페인을 전개한다. 또 친구·지인 단위나 콜센터 등 밀폐·밀접·밀집시설 근무자에 대해서도 적극 검사를 받을 것을 권장하고 있다.

한편 정부의 코로나19 대응지침에 따라 사회적 거리두기 2단계 이상 시(또는 별도 공지기간)에는 역학적 연관성이나 증상 유무와 관계없이 누구나 무료로 코로나19 진단검사를 받을 수 있다.

인천지역에는 의료기관 21곳과 각 군·구 보건소 10곳 등 31곳의 선별진료소가 운영 중이며, 추가로 부평역·주안역·동인천역 등 각 군·구별로 1곳씩 총 10곳의 임시 선별진료소가 설치됐다.

