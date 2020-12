광주은행, 광주은행장배 아마추어 골프대회 성료

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 지난 16일 나주중흥골드레이크 컨트리클럽에서 광주은행장배 아마추어 골프대회를 성료했다고 18일 밝혔다.

광주은행은 지난해 12월 나주중흥골드레이크 컨트리클럽과 협약을 맺고, 지난 2월부터 광주은행장배 아마추어 골프대회를 진행했으며, 예선·본선 대회 참가자 및 일반인들에게 나주중흥골드레이크 컨트리클럽에서 광주은행 KJ카드로 그린피 결제 시, 1만원 할인 혜택을 제공했다.

광주은행장배 아마추어 골프대회는 순수 아마추어대회로 누구나 참여 가능하며 올해 2월부터 11월까지 예선을 거친 후 연말을 앞두고 왕중왕전을 펼쳐 최종 우승자를 선발했다.

광주은행장배 아마추어 골프 대회에서 최종 우승을 차지한 고은상 선수는 신페리오 우승 트로피와 부상으로 현대자동차 뉴아반떼를 수여 받았다.

송종욱 광주은행장은 “스포츠 마케팅을 통해 지역민과 함께 소통함으로써 고객님들께 더 가까이 다가가고자 추진한 이번 광주은행장배 아마추어 골프대회에 많은 성원을 보내주셔서 진심으로 감사드린다”며, “고객님의 금융생활 동반자뿐만 아니라 우리지역의 경제·사회·문화·체육 등 여러 분야에서 지역민과 함께 상생·동행할 수 있도록 광주·전남 대표은행의 사회적 책임에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr