무안군, 기초생활보장 분야 ‘우수지자체’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 보건복지부에서 실시한 2020년 기초생활보장 분야 평가에서 우수지자체로 선정돼 보건복지부장관 기관 표창을 수상했다고 18일 밝혔다.

전국 기초자치단체를 대상으로 매년 하는 이번 평가는 지자체 합동 평가 결과와 제도 운영 노력도 등을 종합적으로 고려해 보건복지부에서 별도의 공모 없이 선정한다.

주요 평가 항목은 복지대상자 보호 결정 수급률, 신규수급자 발굴률 및 노력도, 저소득층 한시 생활 지원 집행실적, 기초생활보장 국고보조금 예산 집행실적 등이다.

지방 생활보장위원회를 개최해 철저한 확인 조사를 통해 복지급여를 적정하게 지급한 것과 코로나19 대응을 위해 올해 처음 시행한 저소득층 한시 생활 지원사업을 우수하게 운영한 점을 인정받았다.

군 관계자는 “코로나19로 힘든 한 해를 보낸 저소득층에게 든든한 버팀목이 될 수 있도록 복지 사각지대 발굴과 맞춤형 복지서비스 제공에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 무안군은 2139가구 3026명을 기초생활보장수급자로 선정해 급여를 지급하고 있다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr