수원시, 8800여 가구에 '2차 긴급재난지원금' 지급

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 코로나19 사태 이후 소득이 감소해 어려움을 겪고 있는 8800여 가구에 18일부터 정부의 '2차 긴급재난지원금'을 지원한다.

2차 긴급재난지원금은 코로나19로 인한 실직ㆍ휴폐업 등으로 소득이 감소해 경제적 어려움을 겪는 위기가구에 지급하는 생계지원금이다.

수원시는 지난 10월12일부터 11월30일까지 소득감소 비율, 코로나19로 인한 급박한 사유 등을 고려해 지급대상을 확정했다.

다만 '긴급고용안정지원금', '소상공인새희망자금' 등 코로나19 맞춤형 지원 사업 대상 가구는 이번 지원 대상에서 제외됐다.

지원 금액은 1인 가구 40만원, 2인 가구 60만원, 3인 가구 80만원, 4인 이상 가구 100만원이다.

수원시의 2차 재난지원금 예산 범위 대비 신청률은 111%로 경기도 지자체 평균 신청률(59.3%)보다 51.7%P 높다.

경기도 31개 시ㆍ군 중 신청률 1위를 기록했다. 2차 재난지원금 예산은 지자체별로 다르다.

수원시는 소득감소로 도움이 필요한 이웃을 적극적으로 발굴하기 위해 통장 인력을 활용해 '찾아가는 서비스'를 제공했다.

소득 감소 입증이 어려운 일용직근로자, 영세 자영업 가구는 '긴급지원심의위원회' 심의를 거쳐 폭넓게 지원하기로 했다.

지역 특성과 위기가구 생활실태를 고려해 적극적으로 피해 가구 지원에 나섰다.

시 관계자는 "코로나19 장기화로 위기에 처한 시민들에게 2차 긴급재난지원금이 조금이나마 위로가 되길 바란다"며 "신속한 지급을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

