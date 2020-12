현대ENG, '힐스테이트 고덕 센트럴' 18일 사이버 견본주택 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링은 18일 '힐스테이트 고덕 센트럴' 사이버 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 나선다고 밝혔다.

사이버 견본주택에는 세대별 가상현실(VR)영상을 마련해 수요자들이 단지 내부를 한눈에 볼 수 있도록 할 예정이다. 분양 관련 전문가 영상을 마련해 단지 입지부터 세부적인 상품 구조와 유니트, 내부 자재 등에 대해 설명을 할 계획이다.

단지는 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 주상복합용지 Ebc-2 일원에 지하 3층~지상 49층, 3개동, 총 660가구 규모로 조성된다. 최근 실내 생활시간 증가로 높은 수요자 선호도를 보이고 있는 중대형 면적 위주로 구성되며 전 타입이 베이(4bay) 이상으로 마련될 예정이다. 면적별로는 78㎡ 86가구, 84A㎡ 170가구, 84B㎡ 169가구, 93A㎡ 90가구, 93B㎡ 135가구, 93C㎡ 3가구, 93D㎡ 7가구다.



오는 28일 특별공급을 시작으로 29일 1순위 청약이 진행되며, 계약일정은 내년 1월20일부터 29일까지 10일 동안 이어질 예정이다.

전 세대 남향위주로 조성되며 단지 간 조망 간섭을 최소화 할 수 있도록 배치될 계획이다. 외관에는 커튼월룩을 적용해 고급감을 느낄 수 있으며 지상 49층 높이로 조성돼 일대 랜드마크로 평가받을 것으로 기대된다. 93C, 93D(5Bay)를 제외한 전 타입이 4Bay, 판상형으로 조성돼 채광 및 환기가 우수하며 최대 2.6m의 높은 천장고로 조성될 예정이다. 드레스룸, 펜트리 등 다양한 수납공간도 적용될 예정이다.

단지 조경에는 에버랜드 조경을 맡은 바 있는 삼성물산 조경사업팀(구 에버랜드, 예정)이 나서 이색적인 공간을 연출할 것으로 기대된다. 단지 중앙광장에는 영국 국기 유니언 잭을 모티브로 한 '유니언잭 스퀘어'가 마련된다. 중앙광장을 조망하는 '트리니티 가든'과 캐러비안 워터풀의 파도와 해적선을 도입한 소규모 워터파크인 '캐러비안베이 물놀이터'도 계획돼 있다.

단지는 수도권 1호선 서정리역과 차량 6분 거리에 위치해 있고, SRT·수도권 1호선이 정차하는 지제역도 10분 내외로 이동할 수 있어 서울 및 수도권 지역은 물론 전국 각지로의 이동이 편리하다.

단지 바로 앞에는 (가칭)고덕초등학교·고덕중학교가 2023년 9월 개교 예정이다. 고덕국제신도시 에듀타운에는 유치원과 초·중·고등학교 신설이 계획돼 있다.

견본주택은 경기 평택시 비전동 1102-2에 있다.

