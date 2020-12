조원태 한진그룹 회장, 프랑스 외교공로 훈장 금장 수훈

대한항공, 코로나19 봉쇄속에서도 한~불 노선 유지

조원태 "영광…양국관계 발전 위해 더욱 열심히 할 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 조원태 한진그룹 회장이 프랑스 정부로부터 최고 등급의 외교공로 훈장인 금장을 수훈했다.

한진그룹은 조 회장이 지난 17일 서울 성북구 한국가구박물관서 열린 한불클럽 행사에서 프랑크 리스테르 프랑스 대외통상장관으로부터 외교공로 훈장 금장을 받았다고 18일 밝혔다.

지난 2010년 제정된 프랑스 외교공로 훈장은 프랑스와 프랑스 국민을 위해 공헌한 인사에게 수여되는 명예 훈장으로, 공헌도에 따라 금·은·동장으로 나뉜다.

프랑스 정부는 대한항공이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 대부분의 하늘길이 봉쇄된 상황에서도 주 3회의 프랑스 노선(인천~파리)을 유지, 재한 프랑스인의 입·출국을 돕는 등 양국 간 가교 역할을 하고 있는 점을 감안해 조 회장에게 이번 훈장을 수여한 것으로 전해졌다.

조 회장은 "프랑스 외교공로 훈장 금장이란 영예로운 수훈을 하게 돼 크나큰 영광"이라면서 "이번 수훈은 양국관계 발전을 위해 더욱 열심히 하라는 격려의 의미로 받아 들이겠다"고 밝혔다.

