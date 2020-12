'확진자 속출' 고양시, 관내 3개 보건소 인력까지 투입

오는 21일부터 내년 1월 3일까지 3개 구 보건소 진료·민원 업무 한시적 중단

[아시아경제 라영철 기자] 지역에서 코로나 확진자가 급속히 확산되자 경기 고양시가 한시적으로 관내 3개 보건소 인력까지 투입하기로 했다.

시는 18일 "코로나19 감염 확산 방지에 총력을 기울이기 위해 오는 21일부터 내년 1월 3일까지 2주간, 3개 구 보건소의 일반 진료와 민원 업무를 한시적으로 중단한다"고 밝혔다. 보건소의 코로나19 선별진료소는 정상적으로 운영한다.

시는 보건소의 진료와 민원 업무를 잠정 중단하는 대신, 더 시급하고 시민 수요가 많은 코로나19 선별진료소 운영에 집중한다는 계획이다.

한시적으로 진료와 민원 업무를 중단하는 보건소는 덕양구·일산동구·일산서구 등 3개 구다. 다만, 의약업 인·허가 등 법정 민원은 계속해서 업무를 한다.

일반 진료나 제증명 발급을 위한 각종 검사 등이 필요한 시민은 가까운 병·의원을 이용해야 한다.

시는 보건소 일부 기능 중단·축소에 따른 불편함에 대해 시민의 이해와 협조를 당부했다.

한편, 17일 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정을 받은 감염자는 총 1,124명이며, 고양시민 확진자는 총 1,080명(국내감염 1,032명, 해외감염 48명/ 타 지역에서 확진 판정 받은 시민 포함)이다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr