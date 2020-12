[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 밤사이 광주광역시에서 감염경로를 알 수 없는 코로나19 확진자가 또다시 발생했다.

18일 광주시에 따르면 전날 0시 기준 1명이 확진 판정을 받아 광주 843번으로 분류됐다.

17일 하루 확진자 수는 4명으로 늘었다. 이들 중 2명(840·843번)은 감염경로와 이동 동선이 확인되지 않았다.

같은날 추가된 841번의 경우 지난 12일 양성 통보를 받은 뒤 감염경로 파악에 어려움을 격고 있는 광주 789번 접촉자다.

방역당국의 역학조사가 원인을 알 수 없는 전파 속도를 따라가지 못하는 실정이다.

상황이 이렇다 보니 일상 감염의 현실화가 본격화 하고 있는 것 아니냐는 우려가 나오기 시작한다.

방역당국은 감염경로가 미궁인 확진자들에 대한 심층 역학조사에 심혈을 기울이고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr