안동시, 농촌진흥청 '농업기술센터 평가' 우수기관에 선정

농기계 임대 사업 우수기관에도 선정 '겹경사'



[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시 농업기술센터(소장 류종숙)는 농촌진흥청이 주관한 2020년 우수농업기술센터 종합평가 결과 안동지역 농산업 발전에 노력한 성과를 인정받아 우수농업기술센터로 선발됐다고 18일 밝혔다.

또한 농촌진흥사업 분야별 평가에서 농기계 임대 사업 우수기관으로 선정되며 상사업비 2억원을 확보해 내년도 노후 농기계 교체에 활용할 수 있게 됐다.

올해 안동시농업기술센터는 농촌지도 업무의 효율성을 높이고 전문성을 강화하기 위해 조직을 개편했다. 수용인원 300명의 최신 설비의 농업인 종합교육관과 농업인 상담소 1개소를 신축해 다양한 농업인들의 교육수요를 충족시킬 기반도 조성했다.

안동시농업기술센터 류종숙 소장은 "이번 포상을 계기로 지역 농업인의 든든한 버팀목으로서 모든 농업 분야에서 전방위로 지원하며 농산업 발전에 더욱 힘쓰겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr