한라식품, 상주시에 스마트공장 증축 … 30억원 투자

자동화 설비 등 갖춰, 15명 고용창출 효과도

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 18일 참치액 조미료 소스 전문제조업체인 한라식품(대표 이재한)이 함창농공단지에서 '스마트공장' 증축식을 가졌다고 밝혔다.

이날 오전 열린 증축식에는 강영석 시장을 비롯해 정재현 상주시의회 의장 및 지역구 시의원, 신동우 상공회의소 회장 등이 참석했다.

한라식품은 지난 5월20일 상주시와 투자양해각서를 체결한 뒤 30억원을 들여 최신 자동화 생산설비와 함께 식품 안전성 제고 및 품질 관리를 위한 HACCP 인증 시스템, 이력추적시스템 등을 도입했다.

스마트공장 증축으로 연간 생산량이 50% 증가하면서 올해 87억원이던 매출액이 내년에는 120억원으로 늘어날 것으로 한라식품 측은 기대하고 있다.

이재한 대표는 "이번 스마트공장 증축 및 스마트공정관리시스템 도입을 통해 우리 제품을 찾는 소비자들에게 안전하고 품질 좋은 먹거리를 제공할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다"고 했다.

