경기도, 임시 선별검사소에 21억 긴급 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 임시 선별검사소에 21억원을 긴급 지원한다.

경기도는 18일 임시 선별검사소 1곳 당 3000만원 씩 72개 검사소에 총 21억원을 재난관리기금을 통해 지원한다고 밝혔다.

도는 수도권 확진자가 급증하고 무증상 확진자 비율이 늘자 17일까지 수원역 등 접근성이 좋은 곳에 임시 선별검사소 59곳을 설치했다. 이어 단계적으로 13곳을 추가 설치할 계획이다.

17일 0시 기준 59개 임시 선별검사소에서 진행한 누적검사는 1만4667건이며 이 중 확진판정을 받은 사람은 13명이다.

도 관계자는 "코로나19 임시 선별검사소에서 누구나 익명으로 무료 검사를 받을 수 있는 만큼 증상이 없더라도 적극적으로 검사를 받아 달라"면서 "현재 진행 중인 급격한 확산세를 저지하기 위해서는 선제적 검사를 통한 무증상자 전파 차단이 필수적"이라고 강조했다.

도는 재난관리기금을 통해 그동안 재난기본소득 3857억원, 방역대책비 및 영업정지 소상공인 시ㆍ군 지원 159억원, 생활치료센터 및 소방재난본부 방역물품 지원 215억원 등 코로나19와 관련된 사업비 4231억원을 지원했다.

