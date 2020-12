성남시, 전화기반 출입명부 서비스 도입

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 코로나19 방역 조치의 하나로 시청사 출입자를 대상으로 QR코드ㆍ수기보다 간편한 '전화 기반 출입명부 서비스'를 도입한다.

성남시는 청사에 이 서비스를 도입해 시설별 지정번호로 전화를 걸면 '방문 등록이 완료되었습니다'라는 안내 멘트와 함께 방문자의 출입 시간이 자동 기록된다고 18일 밝혔다.

기록 정보는 4주 뒤 자동 삭제되며 통화료(콜당 4.3원)는 성남시가 부담한다.

성남시청사 방문 땐 휴대폰에서 시청 고유번호 6자리 '148001'을 누르면 3초 안에 간편하게 출입을 인증을 할 수 있다.

스마트폰으로 QR코드를 찍거나 손으로 이름과 전화번호를 적을 필요가 없어 편리하다.

개인정보 노출, 허위 전화번호 기재 등 기존 출입 인증 방식의 단점을 보완해 확진자 발생 때 신속하고 정확한 역학조사를 할 수 있다.

시는 이달 말까지 10개 이상의 회선을 추가 확보해 전화 기반 출입명부 서비스를 확대할 계획이다.

