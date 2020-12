서울 코로나19 신규 확진자, 오늘 오후 6시까지 150명

[아시아경제 구은모 기자] 서울시가 17일 오후 6시까지 서울에서 신규 집계된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 150명이었다고 밝혔다.

같은 시간대 18시간 집계치로 비교할 때 전날인 16일(151명)과 비슷한 수준이다. 전날 24시간 동안 확진자는 423명으로 역대 일일 최다 기록을 세웠다. 최근 임시 선별진료소 검사 건수가 많아 진단검사 결과가 모두 집계되면 최종 확진자 수가 전날 기록을 뛰어넘을 가능성도 있다. 이날 신규 확진자 중 해외 유입 3명을 제외하고 147명이 지역 발생, 즉 국내 감염이었다.

진행 중인 집단감염 사례 중에는 ▲ 용산구 건설현장 관련 3명 ▲ 종로구 음식점 파고다타운 관련 1명 ▲ 성동구 소재 병원 관련 1명 ▲ 중구 시장 관련 1명, ▲ 강서구 댄스교습 연관 병원 관련 1명 등이 추가됐다.

기타 집단감염은 3명, 기타 확진자 접촉은 80명, 다른 시·도 확진자 접촉은 4명, 감염경로가 불명확해 조사 중인 사례는 53명이다.

이날 오후 6시 기준 서울 발생 코로나19 누적 확진자 수는 1만3608명이다.

