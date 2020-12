광주시, 2개 업체와 ‘인공지능 비즈니스 기반 조성’ 업무협약

이용섭 시장 “스케일업, 유니콘기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 17일 ㈜이스트소프트, ㈜영우디지탈과 광주형 인공지능 비즈니스 기반 조성을 위한 61~62번째 업무협약을 체결하고 기업별 지역사무소, 연구소 및 교육장 설립을 통해 광주 인공지능 생태계 조성에 적극 협력키로 했다.

㈜이스트소프트는 알툴즈, 알약 등 자체 개발한 소프트웨어를 바탕으로 인공지능 서비스를 제공하는 전문기업이며, 주요 제품으로는 ▲인공지능 기반사업(커머스 분야 AI, 기업활용 AI, 카메라 기반 AI) ▲소프트웨어 분야(알툴즈-알집, 알씨, 알PDF 등) ▲보안분야(알약PC·모바일), Threat Inside(딥러닝 기반 악성코드 위협 대응 보안 솔루션), 시큐어디스크(문서보안솔루션)가 있다.

㈜영우디지탈은 종합 IT 솔루션과 서비스를 제공하고 있는 전문기업이며, 주요 제품으로는 Oracle, Microsoft, CISCO, IBM, Dell, RedHat 등 27개 Global IT Vendor 및 AWS, Oracle 등 클라우드 서비스 제공자이다.

업무협약을 통해 ㈜이스트소프트는 S/W, 보안, 커머스 등 인공지능 서비스분야, ㈜영우디지탈은 인공지능 서비스 및 IT솔루션 분야 인재양성을 위해 지역사무실, 연구소 및 교육장 설립으로 인공지능 기반 생태계 조성 및 광주지역 신규 일자리 창출에 적극 협력해 나갈 계획이다.

주요 협약내용은 ㈜이스트소프트는 ▲광주 인공지능 서비스(SW, 보안, 커머스 등) 분야 생태계 조성을 위한 광주지역 AI업체와 연계해 AI 기술 융합 및 사업화 추진 ▲광주시 AI 데이터댐 구축 사업, 공공데이터 대상 AI 기반 개인정보 비식별화 등 공동 사업 기획·추진 ▲AI 기반 사이버 보안 기술 개발 및 관련 인력양성을 위한 취업 프로그램 기획·추진 ▲인공지능 컨설팅 및 보안 분야 인재육성과 일자리 창출을 위한 지역사무소 또는 연구소 조기 설립 추진이다.

또 ㈜영우디지탈은 ▲인공지능 서비스 및 IT솔루션 분야 광주 생태계 조성을 위한 AI기업대상 프로모션 기획 및 실행 ▲인공지능 서비스 및 IT솔루션 분야 인재육성과 일자리 창출을 위한 광주지사 및 AI개발자 교육장 설립 ▲AI 분야 교육과 아마존(AWS) 활용 무상 컨설팅 및 구축서비스 제공, AI유치기업 및 지역기업 글로벌 진출, 취업 프로그램 운영 등을 집중 추진해 나갈 계획이다.

기업대표들은 “자체 개발한 기술과 적극적인 서비스를 통해 광주 인공지능 생태계 조성에 보탬이 돼 기쁘다”면서 “인공지능 중심도시 광주 발전과 일자리 창출 및 인재양성에 적극 협력하겠다”고 말했다.

이용섭 시장은 “정의로운 도시 의향 광주가 이제 국내 최고의 인공지능 중심도시로 도약하면서 인공지능 4대 강국 대한민국을 뒷받침하고 있다”면서 “기술과 아이디어를 가진 창의력 있는 창업가와 기업들이 광주에서 스케일업, 유니콘기업으로 성장할 수 있도록 사업화, 투자재원, 창업공간 제공 등 단계별 다양한 지원체계를 강화해 국내 최대의 인공지능 생태계를 구축하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr