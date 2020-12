[아시아경제 이민우 기자] 신도리코 신도리코 029530 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 5,791 전일가 26,000 2020.12.17 14:02 장중(20분지연) 관련기사 신도리코, 주당 1000원 현금배당 결정신도리코, 3Q 영업익 96억원…전년비 50% 증가두산밥캣·대우조선해양·하이마트, 코스피200 편입 close 는 이병백 대표이사가 일신상의 사유로 사임했다고 17일 공시했다. 이에 따라 신도리코는 황성식·권오성 2인의 대표이사(대표집행임원) 체제로 전환된다.

