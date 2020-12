마스크써라 했을 뿐인데 흉기 들고 왔다 … 편의점 점원 협박한 30대 현행범 체포

부산 북부경찰서, 흉기들고 찾아와 협박한 남성 붙잡아 조사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 마스크를 착용하라는 점원의 말에 불만을 품고 집으로 가 흉기를 들고 편의점을 다시 찾은 30대가 경찰에 붙잡혔다.

부산 북부경찰서는 17일 편의점 직원을 협박한 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 새벽 4시 20분께 부산 북구 구포동 한 편의점에서 점원 B(20대)씨를 협박한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A씨는 마스크를 착용하지 않은 채 편의점을 찾았다가 B씨가 “마스크를 착용해달라”고 하자 물건을 구입하지 못하고 편의점을 나갔다.

A씨는 집으로 돌아가 흉기를 챙겨 주머니에 넣은 채 다시 편의점을 찾았다.

돌아온 A씨가 위협을 하자 B씨는 편의점에 설치된 비상벨을 눌러 경찰에 신고했다.

출동한 경찰은 A씨 몸을 수색하던 중 주머니에서 흉기를 발견하고 현행범으로 체포했다.

경찰은 A씨가 소지하고 있던 흉기로 B씨를 위협하는 데 사용했는지 조사하고 있다.

북부경찰서 관계자는 “흉기를 소지한 것 자체로도 경범죄처벌법 위반에 해당한다”며 “이를 휘두르거나 보여주는 등 상대를 협박하는 데 사용했다면 특수협박이 된다”고 밝혔다,

경찰은 A씨와 B씨를 상대로 정확한 사실 관계와 범죄 혐의 등에 대해 조사하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr