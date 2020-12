충남, 부남호 살리기 ‘민·관 협력’…역간척 사업의 국가사업화 추진

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 부남호의 역간척사업 동력을 확보하기 위한 민·관 협력체계를 구축한다.

18일 도에 따르면 전날 서산시·태안군과 지역 농어업인 대표는 부남호 상생발전에 상호협력 하는 내용의 민·관 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 시·군, 지역 농어업인은 부남호 역간척사업의 국가사업화 추진 동력을 확보하는 데 협력하게 된다.

연장선에서 민·관은 ‘부남호 상생발전 협의체’도 구성해 운영키로 했다. 협의체는 앞으로 ▲천수만·부남호 주변의 지속가능한 발전을 위한 가치·정보 공유 및 협의 ▲부남호 인근 생태계 보전·관리를 위한 연구·개발 지원 ▲부남호 상생발전을 위한 지방·중앙 정부사업 협력 및 공동대응 등을 주도할 예정이다.

이와 함께 도는 부남호 역간척사업이 내년 정부 예비타당성조사 대상사업에 포함될 수 있도록 서남해안 연안하구 생태복원 연대 및 국회 정책토론회, 네덜란드 등 해외 선진지와의 정보·기술 교류협력 등 전방위적 대응을 추진할 계획이다.

한편 부남호는 1980년대 간척사업을 통해 충남 서산시 부석면과 태안군 남면 일대에 조성한 인공호수다.

하지만 부남호는 간척사업 이후 농업용수로 활용하기 어려울 정도(6등급)로 수질이 악화됐고 이로 인해 우기 때는 담수호 방류로 천수만 오염과 어장 피해발생을 야기한다. 무엇보다 수질 악화로 생긴 악취는 태안 기업도시와 서산 웰빙특구에 기업을 유치하는데도 걸림돌이 된다.

도가 부남호의 역간척사업을 추진하는 것도 같은 이유다. 과거 간척사업으로 훼손된 생태계를 본래의 모습으로 복원함으로써 현재 야기되는 문제들을 해소해 나간다는 것이 사업의 핵심이다.

현재 도는 역간척사업으로 부남호 일대를 해양생태도시로 육성하는 밑그림도 그린다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr