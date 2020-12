부산항만공사 임원 월급 쪼개 모은 1700만원 쾌척

연말 맞아 코로나19 극복 위해 지역사회에 기부

지난 4월 원격수업 도구 기부 이어 두번째 선행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA, 사장 남기찬) 임원진이 월급을 쪼개어 모은 돈으로 어려운 이웃에 기부했다.

공사는 코로나19 극복을 위해 임원들이 자진 반납한 임금의 일부를 연말 지역사회 이웃을 돕는데 쾌척했다고 17일 밝혔다.

기부금은 남기찬 사장을 비롯한 부산항만공사 임원진이 지난 3월부터 코로나19 확산이 급속히 진행되자 고통분담을 위해 임금의 일부를 반납해 그동안 모은 돈이다.

이 돈의 일부는 지난 4월에 온라인 개학에도 불구하고 학습 도구가 없어 원격수업에 참여하기 어려운 부산신항 인근 취약계층 학생들에게 학습용 스마트기기를 지원하는데 한 차례 쓰였다.

이번 기부는 코로나19로 힘겨운 겨울을 보내고 있는 지역사회를 돕고자 지난 4월에 이어 두 번째 추진된 것으로 기부금 1720만원이 BPA 본사가 속한 부산 중구청에 전달됐다. 기초수급자와 차상위 계층 등 저소득층 가정 172세대에 전달될 예정이다.

남기찬 사장은 “어느 때보다 힘겨운 시기를 보내고 있는 지역사회에 조금이나마 보탬이 되길 바라며, 지역 공공기관으로 지역사회와 함께 코로나19를 극복하기 위해 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr