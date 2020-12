경기주택도시公, 일자리 창출 공로 '고용노동부장관상' 받아

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 일자리 창출 공로를 인정받아 고용노동부 장관상을 받았다.

GH는 대통령직속일자리위원회와 행정안전부 등이 공동 주최한 '2020 대한민국 일자리 엑스포'에 참여한 공공기관과 지자체 등을 대상으로 진행한 '2020 대한민국 일자리 어워드'에서 우수한 컨텐츠 전시와 양질의 일자리 창출로 고용노동부 장관상을 수상했다고 17일 밝혔다.

GH는 그동안 ▲양질의 일자리 창출을 위한 '신입직원 채용'(최근 5년간 매년 평균 41명씩 채용) ▲신규직무 발굴을 통한 일자리 나눔 '주거서비스 코디네이터' ▲맞춤형 복지서비스 제공을 위한 일자리 창출 '주거복지길라잡이' ▲새로운 경기, 좋은 건설일자리 업무협력체계 구축 ▲징검다리 일자리 사업 등 한국판 뉴딜 일자리 추진 등 다양한 사업을 진행해왔다.

GH 관계자는 "GH는 코로나19 등 어려운 시기지만 양질의 일자리 창출과 확산을 통해 공공기관으로서의 사회적 책임 이행에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr