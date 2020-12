서울교육청, 내년 예산 9조7420억원 확정…고교 무상교육·급식 확대

올해보다 3427억원 줄어

입학지원금 중·고등 신입생 1인당 30만원 지원

[아시아경제 공병선 기자] 서울교육청은 16일 서울시의회의 심의·의결을 거쳐 2021년도 예산 9조7420억원을 확정했다고 밝혔다. 2020년도 예산(10조847억원)보다 3427억원 줄었다.

서울교육청은 "이번 예산이 코로나19가 만든 소외계층과 사각지대에 대응하는 데 목적을 두고 있다"며 "보편적 복지를 구축하고 학력격차 해소에 집중할 계획"이라고 설명했다.

이번 예산으로 서울교육청은 2019학년도 2학기부터 시작된 고등학교 3학년 무상교육을 내년도 1학기엔 완성할 예정이다. 서울교육청은 입학금·수업료·학교운영비·교과서 등을 지원하기 위해 75억원을 추가하고 총 2621억원을 편성했다. 기존에 고등학교 3학년까지만 제공되던 친환경 무상급식도 고등학교 1학년까지 확대해 올해보다 555억원이 증가한 4527억원을 확보했다.

입학준비금도 지원해 학부모의 경제적 부담을 줄일 예정이다. 총 326억원(서울교육청 205억원, 서울시 121억원 부담)을 편성해 중·고등학교신입생 1인당 30만원의 입학준비금이 지급한다. 신입생은 입학준비금으로 원격수업에 필요한 스마트기기나 교복, 체육복 등을 구매할 수 있다.

아울러 기초학력을 강화하기 위해 올해보다 77억원 증액한 226억원을 배정했다. 서울교육청은 초등학교 1·2학년과 중학교 1학년 국어·수학·영어 교과 수업에 협력강사를 배치할 계획이다. 또한 단위학교의 기초학력책임지도제 운영을 강화하고 학생 개인마다 맞춤식 지원을 추가로 편성하기로 했다.

서울교육청은 온라인학습 인프라 확충, ICT활용 및 AI 융합교육 등도 지원키로 했다. 서울 원격수업 지원 플랫폼 구축엔 13억원, 공공 원격수업 플랫폼인 EBS 및 KERIS 인프라 확충엔 77억원, 온라인 콘텐츠 교과서 활용 선도학교 운영엔 51억원이 들어갈 예정이다.

조희연 서울시교육감은 "2021학년도 예산은 올해보다 부족하지만 공공성과 책무성 등 사회적 가치 실현에 중점을 뒀다"며 "코로나 일상 시대에도 지속적으로 서울 학생들이 안전하고 쾌적한 환경서 교육 받도록 노력할 것"이라고 말했다.

