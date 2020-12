코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 사흘 만에 상승 전환하며 2770선으로 장을 마감했다. 코스닥 지수도 1% 가까이 오르며 6거래일 연속 상승 흐름을 이어갔다.

16일 코스피는 전일 대비 14.97포인트(0.54%) 상승한 2771.79로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 종일 0.5% 안팎의 상승세를 유지하다 강보합으로 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 1969억원 순매수했고, 개인과 외국인 투자가가 각각 1371억원, 441억원 순매도했다.

업종별로는 종이,목재(3.99%), 화학(2.18%), 보험(1.59%), 은행(1.08%) 등이 올랐고, 전기가스업(-1.10%), 의약품(-0.28%), 건설업(-0.16%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,649,000 전일대비 56,000 등락률 +3.52% 거래량 42,740 전일가 1,593,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (3.52%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 819,000 전일대비 18,000 등락률 +2.25% 거래량 306,205 전일가 801,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (2.25%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 564,000 전일대비 12,000 등락률 +2.17% 거래량 363,147 전일가 552,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (2.17%), POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 2,500 등락률 +0.93% 거래량 280,843 전일가 269,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (0.93%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 285,500 전일대비 2,500 등락률 +0.88% 거래량 380,678 전일가 283,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (0.88%) 등이 상승한 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 6,500 등락률 -1.81% 거래량 1,224,663 전일가 360,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (-1.81%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 4,000 등락률 -1.54% 거래량 425,963 전일가 259,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (-1.54%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 2종목을 포함해 542종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 284종목은 내렸다. 84종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 6거래일 연속 상승 흐름을 이어가며 전 거래일 대비 8.38포인트(0.90%) 오른 935.65로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 코스피와 마찬가지로 종일 상승세를 유지했고, 장 후반 1% 이상 오르며 940선을 넘어서기도 했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 기관 투자자가 각각 731억원, 628억원 순매수하며 지수 상승을 주도했고, 개인 투자자는 835억원 순매수하며 차익실현에 나섰다.

업종별로는 종이,목재(6.01%), IT부품(3.40%), 출판,매체복제(2.85%), 디지털컨텐츠(2.48%) 등이 올랐고, 유통(-1.32%), 기타서비스(-0.19%), 오락,문화(-0.14%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 270,000 전일대비 17,600 등락률 +6.97% 거래량 85,847 전일가 252,400 2020.12.16 15:30 장마감 close (6.97%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 304,600 전일대비 12,100 등락률 +4.14% 거래량 61,052 전일가 292,500 2020.12.16 15:30 장마감 close (4.14%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 139,700 전일대비 4,700 등락률 +3.48% 거래량 175,928 전일가 135,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (3.48%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 157,400 전일대비 4,700 등락률 +3.08% 거래량 524,432 전일가 152,700 2020.12.16 15:30 장마감 close (3.08%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 1,800 등락률 +1.59% 거래량 1,788,069 전일가 113,400 2020.12.16 15:30 장마감 close (1.59%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 233,500 전일대비 6,500 등락률 -2.71% 거래량 1,480,257 전일가 240,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (-2.71%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 210,300 전일대비 5,700 등락률 -2.64% 거래량 552,769 전일가 216,000 2020.12.16 15:30 장마감 close (-2.64%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 158,600 전일대비 3,700 등락률 -2.28% 거래량 2,314,564 전일가 162,300 2020.12.16 15:30 장마감 close (-2.28%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 875종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 412종목은 내렸다. 105종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr