수협은행, 부경대에 ‘혁신창학’ 지원 1억원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 수협은행(은행장 김진균)이 부경대학교(총장 장영수)에 발전기금 1억원을 쾌척했다.

수협은행 김철환 부행장은 16일 오전 부경대 대학본부 3층 총장실을 찾아 장영수 총장에게 발전기금 1억원을 전달했다.

이번 기부는 부경대의 주거래 은행인 수협은행이 부경대의 혁신창학과 발전을 지원하기 위한 것이다.

수협은행은 2011년 부경대와 주거래 은행 협약을 체결하고, 대학 발전과 수산 해양 분야 우수 인재 양성 및 연구 등을 지원하기 위해 부경대에 50억원의 발전기금 기부를 약정했다.

수협은행은 이 약정에 따라 2011년 30억원을 기부한 것을 시작으로 해마다 1억원 이상 부경대에 기부하고 있다.

부경대는 이 발전기금을 우수 인재 양성과 학술연구 지원 사업, 대학 시설 개선 등 대학 발전을 위해 사용하고 있다.

