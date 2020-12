김용근 한국경영자총협회 상근부회장 등 경제단체 관계자들이 16일 오전 서울 종로구 프레스센터에서 열린 '중대재해기업처벌법안 입법 추진 관련, 30개 경제단체·업종별협회 공동 기자회견'을 마친 뒤 고개 숙여 인사하고 있다.

이날 경제단체들은 "헌법과 형법을 크게 위배하면서까지 경영 책임자와 원청에 대해 필연적으로 가혹한 중벌을 부과하려는 중대재해기업처벌법안의 제정에 반대한다"고 밝혔다.