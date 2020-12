신상품도 '라방'에서…SSG닷컴, 입생로랑 '마블팩트' 최초 공개

17일 오후 8시부터 '쓱라이브' 채널 통해 '마블팩트' 등 선보여

신세계백화점 강남점 통해 SSG닷컴에서도 세계 최초로 판매 시작

[아시아경제 임혜선 기자] 유명 브랜드의 신상품이 '라이브커머스(라이브방송)'에서 공개된다. 라이브커머스는 영상 콘텐츠에 익숙한 젊은 고객을 유입시키는 하나의 수단으로 시작됐지만, 지금은 비대면 시대에 적합한 마케팅 채널로 주목받고 있어서다.

SSG닷컴은 자체 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브’를 통해 입생로랑 뷰티에서 새롭게 출시한 '엉크르 드 뽀 마블 에센스 크림 팩트(마블팩트)를 신세계백화점 강남점과 함께 세계 최초로 공개한다고 16일 밝혔다.

SSG닷컴은 오는 17일 오후 8시부터 한 시간에 걸쳐 뷰티 크리에이터 이사배와 입생로랑뷰티 메이크업 아티스트 김윤이가 함께 '마블팩트'의 새로운 버전을 비롯해 '스킨케어 나이트 리부트 세럼', '루쥬 볼륍떼 샤인 립스틱' 등을 선보이는 라이브방송을 실시한다.

‘마블팩트’는 피부를 화사하게 도와주는 메이크업 베이스와 커버력이 높은 파운데이션을 배합해 피부 결점을 보완해주는 제품이다. 또한 비타민 C, 히알루론산, 자스민 등 성분이 함유돼 스킨케어처럼 편안한 사용감을 주는 것이 특징이다.

김기석 SSG닷컴 백화점상품팀장은 “입생로랑 뷰티와 특별한 파트너십을 이어가고 있는 신세계백화점 강남점을 통해 SSG닷컴에서도 해당 상품을 전 세계 최초로 선보이게 됐다”고 말했다.

한편, SSG닷컴은 지난 10월에도 쓱라이브를 통해 입생로랑 뷰티, 이사배가 함께 진행한 라이브방송에서 시청자 수 1만명을 넘기는 등 긍정적인 반응을 얻었다. SSG닷컴은 쓱라이브로 온·오프라인을 연결하는 콘텐츠를 제작해 매장 방문이 어려운 비대면 상황에서 방송으로 차별화된 쇼핑 경험을 제공하며 다양한 연령층의 고객을 유입시킨다는 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr