학교생활기록부 대체 '청소년생활기록부' 도입…올해 29명 응시

학교 밖 청소년들도 학생부종합전형 지원 가능해져

시범 사업 후 2022년부터 참여 대학 확대

[아시아경제 이현주 기자] 학교생활기록부를 대체할 수 있는 '청소년생활기록부'가 도입된다. 학교생활기록부가 없는 학교 밖 청소년들은 학생부종합전형 등 수시전형에 지원이 어렵다는 지적이 있어서다.

여성가족부는 학교생활기록부를 대체하는 청소년생활기록부를 개발했다고 15일 밝혔다.

학교생활기록부 양식을 기반으로 만들어진 청소년생활기록부는 학교밖청소년지원센터에서 자격증을 취득하거나 수상 경력, 동아리 활동 등을 기록할 수 있다.

올해 서울과학기술대학교, 국립강릉원주대학교, 한림대학교, 차의과대학교에 청소년생활기록부를 시범적으로 도입해 29명이 응시했다. 여가부는 시범사업을 마무리한 뒤 2022년부터는 참여 대학을 확대해 나갈 계획이다.

청소년생활기록부는 가까운 학교밖청소년지원센터를 통해 지원 받을 수 있으며 자세한 정보는 상담복지개발원을 통해 확인 가능하다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr