"니가 가라 공공임대" 비판에…與 "거주자 모욕" "토건업자 입장" 맹공

유승민 "文, 무슨 권리로 내 집 마련 꿈 버리라 하는가"

정부 공공주택 정책 비판에 與 비판 쏟아내

김종민 "공공주택 거주자 분들에 대한 비하 발언"

신동근 "공공주택, 주거 기본권 위해 필요한 것"

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령의 공공임대주택 관련 발언을 두고 "니가 가라, 공공임대"라며 비판한 유승민 전 국민의힘 의원에 대해 여당이 맹공을 펼치고 있다. 공공주택 정책의 취지는 물론 실제 공공주택에서 거주하는 이들을 모욕하는 발언이라는 지적이 나온다.

김종민 더불어민주당 최고위원은 14일 당 최고위원회의에서 "대통령에 대한 공세가 공공주택을 폄훼하고 거주하는 분들에 대한 비하 발언으로까지 이어진다"며 "문 대통령과 책임자의 핵심 대화는 더 넓고 질 좋은 임대주택을 늘리자는 것인데, 일부 언론의 보도는 완전 달랐다"고 비판했다.

이어 "사실인지 여부도 따져보지 않고 동원하는 정치인들도 심각하다. 무책임한 정치공세"라고 지적했다.

같은 당 신동근 최고위원은 유 전 의원을 겨냥해 "현실에는 민간아파트를 꿈꾸기조차 어려운 분들이 많고 이들의 주거 기본권을 위해 공공주택이 필요한 것"이라며 "유 전 의원은 이런 현실을 외면하고 건설·토건업자의 입장에 서 있다"고 비판을 쏟아내기도 했다.

고민정 민주당 의원 또한 이날 정부 공공주택 정책에 대한 야권의 비판이 사회적 약자들을 깎아내리고 있다는 취지로 비판했다.

고 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "그들의 말이 공공임대주택에 사는 이들을, 전용면적 13평 이하 집에 사는 이들을 더욱 처참하게 만들고 있다는 것은 안중에도 없다"며 "무작위로 휘두른 자신들의 칼날이 누군가에게 지울 수 없는 상처가 되고 있다는 걸 모르니 답답할 노릇"이라고 꼬집었다.

한편 유 전 의원은 지난 12일 페이스북에 쓴 글에서 정부 공공주택 정책에 대해 비판한 바 있다. 그는 이날 "어제 문 대통령은 동탄에서 '굳이 자기 집을 소유하지 않더라도 (공공)임대로 주거사다리를 만들라'고 했다"며 "13평 아파트에 가서는 '4인 가족과 반려견이 살아도 되겠다'고 했다"고 했다.

이어 '보통 사람들은 내 집 마련의 꿈을 갖고 있는데 대통령은 그런 '바보같은 꿈'은 버리라고 했다"며 "'대통령의 사다리'는 13평의 공공임대에 4인 가족과 반려견이 살다가 18평, 25평의 공공임대로 이사가는 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "대통령이 무슨 권리로 내 집 마련의 꿈을 버리라고 하는가"라며 "시장과 국가의 균형을 잃어 부동산 대참사를 만들어놓고, 오히려 눈 한번 깜빡하지 않고 '왜 굳이 소유하려 하는가, 공공임대에 살면 되는데'라며 국민들에게 타박을 준다"고 비판을 쏟아냈다.

앞서 문 대통령은 지난 11일 오전 경기 화성시 한국토지주택공사(LH) 임대주택 100만호 기념단지인 동탄 공동임대주택을 방문한 바 있다.

이날 방문에서 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 "여기가 44㎡, 13평 아파트다. 방이 좁기는 하지만 아이가 둘 있으면 위에 1명, 밑에 1명을 줄 수가 있고 이걸 재배치해서 책상 2개 놓고 같이 공부할 수 있다"고 소개하자 문 대통령은 "신혼부부에 1명 표준이고, 어린아이 같은 경우에는 2명도 가능하겠다"고 했다.

이어 변 후보자가 "이번에 대통령께서 중산층 거주 가능 주택을 공급하면 그야말로 아이가 둘이 있는 집도 최저 주거 기준을 넘어서면서 충족하면서 살 수 있도록 이렇게 (할 수 있겠다)"고 설명하자, 이를 두고 문 대통령은 "이런 기본적인 주택에서 조금 더 안락하고 살기 좋은 그런 중형 아파트로 옮겨갈 수 있는, 굳이 자기가 자기 집을 꼭 소유하지 않아도 임대주택으로도 충분히 좋은 주택으로도 발전할 수 있는 주택 사다리를 잘 만들어야 될 것 같다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr