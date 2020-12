‘조두순 출소’ 후폭풍…안산 시민들 "도저히 못살겠다"

조두순 거주지 찾는 이들로 동네주민 몸살

공무집행방해 등으로 8명 입건

주민들 "외부인 출입 차단" 호소

[아시아경제 송승윤 기자] 아동 성폭행범 조두순(68)이 지난 12일 만기 출소한 이후 그가 새로 거주하게 된 안산시 A동이 엉뚱한 후폭풍에 휘말렸다. 유튜버와 BJ, 시민들이 끊임없이 그의 거주지를 찾으면서 해당 지역은 말 그대로 아비규환인 상황이다.

14일 경찰에 따르면 조두순 거주지 관할 경찰서인 경기 안산단원경찰서엔 이날 오후 5시까지 101건의 불편 신고가 접수됐다. 대부분 동네 주민들로부터 접수된 민원으로 외지인 방문으로 인한 소음 문제 등의 내용이 주를 이뤘다.

이와 관련 현재까지 공무집행방해 등 혐의로 조사를 받거나 받을 예정인 이들은 모두 8명이다. 조두순 출소 당일인 12일 오후에는 수원에 사는 B(17)군이 조두순 집 뒤편 가스 배관을 타고 벽을 오르다가 경찰에 적발됐다. B군을 연행하는 과정에서 경찰 차량을 몸으로 막아 세운 50대도 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 조두순이 안산 준법지원센터에서 거주지로 이동할 당시 차량을 막아 세워 발로 걷어차거나, 위에 올라타는 등 차량을 파손한 30대 유튜버 3명의 신원도 특정해 조사를 앞두고 있다. 이 가운데는 조두순에게 보복하겠다고 예고해온 격투기 선수도 포함된 것으로 알려졌다. 대전에 사는 A(21)씨는 지난 13일 오후 9시께 조두순의 거주지 주변에서 조두순을 만나러 왔다며 이곳을 지키던 경찰관에게 달려들어 몸싸움을 벌인 혐의로 입건됐다.

이 밖에도 조두순 주거지 주변에선 방송 진행자들끼리 시비가 붙거나 차량 접촉사고가 나는 등 크고 작은 사고들이 잇따랐다. 소란 행위는 조두순 출소 당일과 전날에 비해 잦아들긴 했으나 이날 오후까지 유튜버 등이 여전히 주변에 머물러있는 상황이다. 경찰은 만일의 상황에 대비해 100여 명의 경력을 거주지 주변에 배치했다.

상황이 이렇자 이곳 주민들은 경찰에 탄원서를 내고 외부인 출입을 차단해줄 것을 호소하기도 했다. 조두순 거주지역 주민자치위원회 등 주민대표들은 이날 안산 단원경찰서장에게 탄원서를 보내 "일부 유튜버는 조두순이 집 안으로 들어갔는데도 밤을 새워가며 고성을 지르고, 이웃집 옥상에 올라가거나 서로 싸우기도 한다"며 "일정 지역을 외부인이 함부로 들어오지 못하는 구역으로 지정해 특별 관리해 달라"고 요구했다. 일부 주민들은 당분간 어린이집에 아이를 등원시키지 않기로 하거나 이사까지 고려하는 중이다. 근처 부동산에도 집을 내놓겠다는 문의가 빗발치고 있다고 한다.

한편 경찰에 따르면 조두순은 출소 이후 집으로 들어가서 아직 바깥 출입을 한 적이 없다. 조두순이 거주하는 주택 소유자는 조두순이 이곳에 살게 될 것을 모르고 계약을 했다며 그의 부인에게 집을 비워달라고 요구했으나, 조두순의 부인은 이런 제안을 거절한 것으로 알려졌다.

