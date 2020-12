[포토]도봉구-덕성여대 관·학 상생 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 14일 덕성여대 행정동 회의실에서 관·학 상생발전을 위한 협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 도봉구는 덕성여대와 함께 관·학 교류를 통한 지역사회 상생발전을 위해 교육 · 문화예술 · 산업 · 봉사 · 도시재생 등 각 분야에서 긴밀한 협력관계를 만들어 가게 된다.

특히, ‘도봉-덕성 지역사회협력 협의회’(가칭) 구성 등을 통해 지역사회에서 필요로 하는 다양한 주민의 니즈를 충족할 수 있는 사업 및 교육 등을 발굴·기획해 운영한다는 계획이다.

이동진 도봉구청장은 “꾸준히 지역과 소통하며 다양한 사업에 함께 동참해준 덕성여대에 감사를 전한다”면서 “이번 협약을 통해 덕성여대의 우수한 인재들과 주민들이 함께 협력할 수 있는 실질적인 토대가 마련돼 학생과 마을이 함께 성장할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

