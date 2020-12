광주대 교수학습지원센터, 학습지원 프로그램 성과공유회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 교육혁신연구원 교수학습지원센터는 최근 호심기념도서관 학습법세미나실에서 올해 2학기 학습지원 프로그램 성과공유회를 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 프로그램은 교수학습지원센터가 주관하는 학습오름공동체와 학습법 특강, 학습법 워크숍, GU 명강의 에세이 등 코로나 시대의 비대면 상황에서 진행된 프로그램 활동 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

참여 학생들은 대면과 ZOOM을 이용한 비대면 형태로 한 학기 동안 프로그램을 통해 배운점과 느낌점, 향후 진로와 학습에 적용하기 위한 방안 등에 대해 발표했다.

박진영 광주대 교육혁신연구원장은 “이번 성과공유회는 비대면 상황에서도 학생들이 자기 주도적 학습역량을 높이기 위한 활동을 할 수 있다는 것을 보여주는 기회가 됐다”면서 “이와 함께 겨울방학 기간에 진행되는 학습오름공동체와 마중물 프로젝트, 학습컨설팅 등을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

