전남도교육청 ‘2020 전남교육 사진공모’ 결과 발표

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘2020 전남교육 사진공모전’에서 20개 작품을 최종 선정해 온·오프라인 전시회를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 전시회는 오는 18일까지 도교육청 1층 갤러리 이음과 도교육청 홍보 포털 ‘전남교육통’에서 ‘우리들의 행복한 시간’을 주제로 진행할 예정이다.

전남도교육청 교직원들을 대상으로 진행한 사진 공모는 지난 8월 31일부터 11월 9일까지 총 125명이 229개 작품을 응모했다. 도교육청은 광주·전남 지역에서 활동하고 있는 사진작가가 참여한 2단계 심사를 통해 수상작을 선정했다.

심사 결과 무안삼향동초 문단비 교사의 ‘함께 하면 즐거워’가 대상으로 선정됐다. 최우수상은 여수 나진초 백순훈 교사의 ‘해맑은 미소 다시 볼 수 있길’ 등 2개 작품이, 우수상은 여수좌수영초 정향원 교사의 ‘마음껏 웃을 수 있길’ 등 4개 작품이 각각 선정됐다. 또 순천성남초 고은별 교사의 ‘코로나 폴짝 넘어보자’ 등 13개 작품이 장려상을 받았다.

심사위원단은 “사진 한 장 한 장에 학생들의 즐거움과 교사들의 애정이 녹아 있어 흐뭇했다”며 “침체된 교육현장 분위기를 전환하고 전남교육 가족들에게 위안과 힘이 되어주기를 바란다”고 밝혔다.

전남도교육청은 공모전 수상작들을 온·오프라인의 다양한 영역에서 홍보 콘텐츠로 활용할 예정이다.

