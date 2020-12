코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신

[아시아경제 금보령 기자] 14일 코스피 지수는 2760선으로 마무리했다.

이날 코스피는 전거래일 대비 0.28%(7.86포인트) 내린 2762.20으로 장을 마감했다.

코스피는 전일보다 0.02%(0.63포인트) 하락한 2769.43으로 개장한 뒤 장이 열려 있는 동안 등락을 반복하며 횡보세를 나타냈다.

장중 한 때는 2782.79까지 오르며 장중 신고가를 경신하기도 했다.

코스피 시장에서는 개인이 1조335억원어치를 순매수했다. 이와 달리 외국인과 기관은 각각 3684억원, 7015억원을 순매도했다.

업종별로 음식료품(1.25%), 종이·목재(0.66%) 등은 상승했으나, 철강·금속(1.05%), 유통업(1.19%) 등은 하락했다.

시가총액 10위 기업 중 삼성전자(0.54%), SK하이닉스(1.3%)만 올랐다. LG화학(1.86%), 삼성바이오로직스(0.98%), 셀트리온(0.97%) 등은 내렸다.

코스닥은 전거래일과 비교해 0.12%(1.10포인트) 오른 929.54로 마감했다.

코스닥은 전거래일 대비 0.25%(2.34포인트) 상승한 930.78로 시작한 뒤 횡보세를 이어갔다.

코스닥 시장에서는 개인과 외국인이 각각 38억원, 756억원을 순매수했고, 기관이 559억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 컴퓨터서비스(0.71%), 화학(0.81%) 등은 오른 반면, 통신·장비(1.45%), 인터넷(2.23%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목 가운데 셀트리온헬스케어(1.32%), 셀트리온제약(4.32%), 씨젠(6.91%) 등은 상승했고, 에이치엘비(2.64%), 에코프로비엠(2.74%) 등은 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr