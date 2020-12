[아시아경제 박지환 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 4,000 등락률 -3.76% 거래량 534,214 전일가 106,500 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 포스코케미칼, 주가 10만 3500원.. 전일대비 -2.36%포스코케미칼, 투자자 검색 급증... 주가 10만 3500원(-1.9%)포스코케미칼 "GM-LG 美합작사에 양극재 공급 합의" close 은 14일 사내근로복지기금에 54억원 규모의 금전 증여를 진행한다고 공시했다.

증여일은 내년 1월과 4월, 7월, 10월로 예정됐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr