한국거래소, 제10회 KRX 증권·파생상품 우수 논문상 시상

[아시아경제 이민우 기자] '오버나이트인덱스스왑(OIS)을 이용한 원화 무위험금리 추정 및 분석' 등의 논문이 한국거래소로부터 진행하는 '제 10회 증권·파생상품 우수 논문상'을 받았다.

한국거래소는 증권·파생상품 학술연구지원사업에 제출된 논문을 심사해 이 같은 선정 결과를 14일 발표했다. 이 논문상은 증권·파생상품시장의 건전한 육성과 지속발전에 대한 연구를 장려하기 위해 2010년부터 매년 진행되고 있다.

우수상은 OIS 이용 원화 무위험금리 추정 및 분석(노무라금융투자 김태구, 한국외국어대 송준혁 교수)가 받았다. 장려상은 주가연계 구조화 상품 포트폴리오 차원의 헤징전략(최영수 한국외대 교수, 하이투자증권 이원창), 안전자산과 포트폴리오 성과에 관한 연구(키움증권 염명훈, 미래에셋자산운용 윤주영, 김지훈 연세대 교수)가 각각 수상했다. 우수상은 500만원, 장려상은 300만원의 상금을 지급받는다.

한국거래소 측은 "우수논문 등의 내용을 신상품 개발과 효율적인 제도개선에 적극 활용할 예정"이라며 "학술연구지원사업에 대한 전문가들의 활발한 참여 및 연구의욕 고취, 연구결과의 질적 수준 제고를 위해 학술연구지원사업의 홍보와 참여를 더욱 장려하겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr