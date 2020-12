"올해 IPO한 미국 기업 주식, 매출 24배로 가치평가…20년만에 최고"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 증시가 최근 잇딴 기술기업의 기업공개(IPO)로 투자자들의 관심을 크게 받고 있는 가운데 이들 기업의 가치가 닷컴 호황 이후 약 20년 만의 최고 수준에서 평가되고 있다는 분석이 나왔다.

13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 제이 리터 플로리다대 교수의 분석을 인용해 올해 IPO를 한 미국 기술기업들의 상장 후 첫 거래일 시가총액이 직전 1년간 매출액의 23.9배(중간값 기준)에 달했다고 전했다. 이는 닷컴 호황기인 2000년(49.5배) 이후 약 20년 만의 최고 수준이다.

최근 뉴욕증시에서 상장한 업체들은 투자자들의 관심 속에 자금을 크게 끌어모으고 있다. 숙박공유업체 에어비앤비의 경우 상장 첫날인 지난 9일 공모가 대비 85.8%나 급등, 시가총액이 830억달러를 넘겨 배송업체인 페덱스의 시가총액을 넘어섰다. 음식배달업체 도어대시의 시가총액은 560억달러로 제너럴모터스(GM) 규모를 넘보고 있다.

WSJ는 기술기업의 성장 기대감과 함께 저금리에 따라 늘어난 주식 투자열기 등이 IPO 기업의 평가가치를 올린 것으로 전문가들은 보고 있다고 전했다.

한편 미 비디오 게임 플랫폼인 로블록스는 당초 연내로 계획해온 뉴욕증권거래소 상장 일정을 내년으로 미뤘으며 핀테크 기업인 어펌도 당초 연내 상장 계획을 내년 1월 이후로 연기했다.

