<신규 선임>

▶금융소비자보호본부 최창선 ▶영업전략본부 송지훈 ▶PE본부 오광준 ▶고객지원본부 강민훈 ▶리서치본부 오태동 ▶WM법인본부 김진여 ▶정보보호본부 김규진

<전보>

▶Digital전략부문 전용석 ▶재경2본부 조영래 ▶Prime Brokerage본부 이창목 ▶대체자산투자본부 박정목

<승진>

◇ 전무

▶WM사업부대표 김경호

◇ 상무

▶재경1본부 유현숙 ▶동부지역본부 강진호 ▶중서부지역본부 손홍섭 ▶연금영업본부 이수석 ▶Industry1본부 이성 ▶Industry2본부 김형진 ▶ECM본부 김중곤 ▶부동산금융본부 신재욱 ▶상품솔루션본부 송재학 ▶고객자산운용본부 황경태 ▶주택도시기금운용본부 강현철

◇ 상무보

▶Global운용본부 신동섭