경기주택도시公, 유튜브 기자단 모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 자사 공식 유튜브 채널인 '굿홈TV'에서 활동할 대학생 유튜브 기자를 모집한다.

굿홈TV는 GH가 주거문제 해결이라는 공사의 정체성을 담아 최근 개통한 유튜브 공식 채널 이름이다.

이번에 모집하는 유튜브 기자는 GH의 주요 사업과 주거 관련 정보를 일반 소비자들이 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 '굿홈TV'의 콘텐츠를 기획하고 제작하게 된다.

모집 인원은 총 6명으로 3명씩 2개 팀으로 운영된다. 활동은 2021년 1월부터 7월까지다. 활동 기간 중 활동비가 지급되며 유튜브 제작PD의 멘토링과 종료 후 활동 우수자에 대한 포상 등 다양한 혜택도 제공된다.

GH에 관심이 많은 경기도 거주 및 경기도 소재 대학생이면 누구나 지원 가능하다. 오는 22일까지 이메일로 접수하면 된다. 자세한 사항은 GH 공식 홈페이지 내 공지사항을 참고하면 된다.

GH 관계자는 "대학생 유튜브 기자단을 통해 젊은 감각으로 쉽고 재미있게 GH의 이야기를 전달할 것"이라며 "GH의 다양한 사업을 대학생의 참신한 시선으로 전달할 수 있기를 바란다"고 전했다.

