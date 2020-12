표준협회, 신한카드에 '에이아이플러스' 인증 수여

AI 기능을 갖춘 초개인화 시스템과 챗봇 인증

[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회(회장 이상진)는 신한카드에 금융업계 최초로 AI+(에이아이플러스) 인증을 수여하고 인공지능 제품의 품질을 인정했다고 14일 밝혔다. 인증 수여식은 이날 신한카드 본사 심포니홀에서 개최됐다.

인공지능 분야 인증인 AI+ 인증 제도는 객관적인 인공지능 품질평가 모델과 품질경영시스템 국제표준을 기반으로 시험·인증을 수행하고, 이를 통해 인공지능 제품 및 서비스의 신뢰성, 안전성 등의 품질 수준을 평가해 인증하는 제도이다.

표준협회는 신한카드의 '초개인화 시스템 2.0'과 '챗봇 2.0 - FANi'를 대상으로 품질특성 및 사용자 관점의 인공지능 기능에 대한 시험을 실시하고, 국제표준을 기반으로 인공지능 제품의 품질을 지속적으로 개선하는 경영체계를 현장심사를 통해 확인해 인증이 이뤄졌다고 설명했다.

이상진 한국표준협회 회장은 "신한카드가 인공지능 융합 서비스의 품질과 신뢰성을 보장하기 위한 체계를 지속적으로 유지하길 바라며 한국표준협회도 양질의 인공지능 산업 생태계를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

