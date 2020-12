中 곳곳 코로나 재확산…일부 도시 봉쇄조치

헤이룽장성, 신장 위구르, 쓰촨성 등 일부 도시 사실상 폐쇄

中유명 휴양지 하이난, 무증상자 접촉자 수십명 집중 관찰시설 격리

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 곳곳에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자가 나오면서 중국 보건당국이 바짝 긴장하고 있다.

중국 글로벌 타임스는 14일 동북부 헤이룽장성의 둥닝과 쑤이펀허, 신장 위구르자치구 투루판, 쓰촨성 청두에서 대규모 핵산 검사가 실시되고 있다고 보도했다.

전날 러시아 국경 지역인 둥닝과 쑤이펀허는 각각 3명과 1명의 확진자가 보고된 뒤 사실상 봉쇄 상태다. 주택단지는 폐쇄됐으며 외부로 통하는 도로는 차단됐고 대중교통까지 중단됐다. 학교와 유치원도 문을 닫았다. 24시간 이내 발급받은 핵산검사 증명서가 있어야 도시 밖으로 나갈 수 있다. 쑤이펀허에서는 이날도 2명의 확진자가 추가로 나왔다.

투루판에서는 전날 무증상 감염자 4명이 보고됐다. 주민들은 투루판 밖으로 나가는 것이 허용되지 않으며 주택 단지는 봉쇄됐다. 여행 금지 조치는 일주일간 계속될 것이라고 현지 언론은 전했다.

전날 1명의 확진 환자가 나온 청두는 지난 12일까지 229만명을 대상으로 핵산 검사를 실시하 바 있다. 현재 청두에서 12명이 양성 판정을 받았다.

왕광파 베이징대 제1병원의 호흡기 전문가 "중국 내에서 코로나19 발병 사례가 나오는 것은 놀라운 일이 아니다. 겨울철 기온이 낮은데다 역외 유입 환자 등을 감안,산발적 사례가 자주 일어나는 것은 일상이 될 것"이라고 말했다.

전문가들은 현재 코로나19 사례가 없는 도시들도 바이러스와의 싸움에서 긴장을 늦추지 말아야 하며 마스크 착용과 사회적 거리 착용은 필수적이라고 말했다.

러시아 국경의 항구도시인 헤이룽장성 헤이허시 아이후이구는 코로나19 해외 유입을 차단하기 위해 밀입국 신고자에게 최대 5만 위안의 현상금을 주기로 했다.

한편 중국 남부 휴양지인 하이난에서도 코로나19 무증상 감염자가 나와 그와 접촉한 관광객 수십 명이 집중 관찰시설에 무더기 격리됐다.

하이난성 싼야시 보건 당국은 싼야의 한 호텔에 투숙 중이던 관광객 2명이 시안공항에서 코로나19 무증상 감염자와 같은 식당에서 식사한 밀접 접촉자로 확인돼 이들을 지정 호텔에서 격리 관찰 중이라고 밝혔다.

이와 별도로 당국은 이들이 속한 단체 여행팀의 여행객 29명, 이들이 하이난 여행 중 식당 등지에서 접촉한 사람 12명, 시안에서 하이난으로 온 항공기 내 인근 좌석 탑승자 2명 등 총 43명을 추가로 격리 조치했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr