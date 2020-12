비씨카드, '자금세탁방지의 날' 대통령 표창 수상…카드사 최초

이동면 사장 취임 이후

자금세탁방지 업무 프로세스 개선·인프라 투자 노력

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 14일 오전 정부서울청사 금융위원회 대회의실에서 열린 '제14회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 카드사 최초로 대통령상을 수상했다고 밝혔다.

금융위원회 산하 금융정보분석원 주관으로 매년 진행되는 자금세탁방지의 날에는 자금세탁방지업무에 대한 이해와 인식 확산에 공로가 있는 우수 금융기관과 개인을 대상으로 포상을 진행하고 있다. 이날 기념식에는 이동면 사장과 김경주 준법감시인(상무)이 참석해 수상했다.

비씨카드는 올해 이동면 사장 취임 이후 자금세탁방지 업무 프로세스 개선과 인프라 투자, 교육에 많은 노력을 기울였다. 특히 자금세탁방지 의심거래 수시 모니터링 강화와 운영체계 고도화를 통해 ▲신규 의심거래 유형 발굴 및 지속적인 의심거래 룰(Rule) 추출 ▲고객 확인정보 통합 관리 플랫폼 개발 ▲위험기반접근법(RBA) 기반 위험평가 관리체계 시스템 구축 ▲전 임직원 대상 교육 강화로 국내외 자금세탁방지 전문 자격 취득자 배출 등의 성과를 거뒀다.

김경주 비씨카드 준법감시인(상무)은 "올해 비씨카드의 자금세탁방지에 대한 인프라와 역량이 한 단계 높아졌다"며 "향후에도 비씨카드 금융서비스가 자금세탁에 이용되는 경우가 발생되지 않도록 위험평가 관리체계를 지속적으로 업그레이드 하겠다"고 말했다.

