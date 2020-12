대구농업기술센터, 농촌진흥청 '농업인 교육' 우수기관에 선정

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시농업기술센터는 전국 156개 기관 중에서 '2020 신규농업인 교육'을 가장 효율적으로 운영한 기관으로 선정됐다고 14일 밝혔다.

대구시 농업기술센터는 올해 신규 농업인교육을 현장실습교육 1과정과 이론교육 2과정으로 운영했다. 기초영농기술교육, 농업정책 및 자금활용, 귀농귀촌 갈등관리 등 귀농에 필요한 전반위 프로그램을 실시했다.

지난달 25일 농촌진흥청에서 주관한 온라인 경진대회에서 권기정 대구시농업기술센터 기술지원과장은 '코로나19 대응 QR코드를 활용한 비대면 동영상 교육'을 발표, 호평을 받았다.

이솜결 대구시농업기술센터 소장은 "코로나19 위기를 기회로 삼아 그동안 시도하지 않았던 새로운 방식의 비대면 교육을 시도한 결과 교육의 효율성을 높이고 좋은 평가를 받을 수 있었다"면서 "앞으로 더 다양한 교육과정을 편성하고 새로운 교육 운영방식을 시도해 나갈 계획"이라고 했다.

